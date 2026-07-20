Стал известен лучший игрок финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Встреча завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 1:0. А звездой матча стал нападающий Ферран Торрес.

Ферран отличился победным голом в дополнительное время. Это первый гол испанского нападающего на турнире.

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. В матче за третье место, который состоялся днём ранее, сборная Англии одержала победу над командой Франции (6:4) и завоевала бронзу.