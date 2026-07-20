Месси не сдержал слёз во время церемонии награждения Аргентины за второе место ЧМ-2026

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слёз после того, как получил серебряную медаль чемпионата мира 2026 года. В финале аргентинцы проиграли сборной Испании со счётом 0:1.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Единственный гол забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.