Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026. Это не Ламин Ямаль

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего молодого игрока по итогам чемпионата мира 2026 года. Им стал центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. На данном турнире Кубарси провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, однако «Фурия Роха» пропустила за весь турнир лишь один мяч.

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.