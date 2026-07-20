Инфантино не успел увести Трампа с подиума во время празднования сборной Испании на ЧМ

Глава Международной Федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попытался, но не успел увести президента США Дональда Трампа с подиума во время празднования сборной Испании победы на чемпионате мира 2026 года. Испанцы обыграли национальную команду Аргентины в финале со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте.
Фото: Кадр трансляции
Фото: Кадр трансляции
Ранее Дональд Трамп оставался на подиуме с игроками английского «Челси» праздновать победу на клубном чемпионате мира 2025 года, который прошёл в США.
Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.