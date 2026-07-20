Паредес получил красную карточку за драку с игроками сборной Испании после финала ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил красную карточку за драку после финала ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1), сообщает L'Équipe.

После того как Леандро Паредес толкнул Эрика Гарсию во время потасовки после матча, к нему попытался подойти Гави. Аргентинец вскоре повалил Гави на газон, схватил его за манишку и нанёс удар.

В конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, после чего Паредес получил прямую красную карточку.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.