Джо Харт высказался о победе Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт поделился мнением о победе Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Испания полностью заслужила победу. Они были просто великолепны на протяжении всего турнира. Они доминировали на протяжении всей игры против крепкой и выносливой сборной Аргентины. Этот чемпионат мира выиграла лучшая команда», — приводит слова Харта BBC.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями.