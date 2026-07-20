15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира — 2026. Это не Лионель Месси

ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира — 2026. Это не Лионель Месси
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира 2026 года. Им стал центральный полузащитник и капитан сборной Испании Родри.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. На данном турнире Родри провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, однако «Фурия Роха» пропустила за весь турнир лишь один мяч.

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Официально
Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026. Это не Ламин Ямаль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android