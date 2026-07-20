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Фото: сборная Испании получила трофей ЧМ-2026 от Трампа и Инфантино

Фото: сборная Испании получила трофей ЧМ-2026 от Трампа и Инфантино
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Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 и стала чемпионом мира 2026 года. После игры началось награждение футболистов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп вручили Испании трофей за победу на мировом первенстве. Родри в качестве капитана принял титул.

Фото: Кадр из трансляции

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

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