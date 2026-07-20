Эмилиано Мартинес совершил больше сейвов в финале ЧМ, чем Унай Симон за весь турнир

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес совершил больше сейвов в финале чемпионата мира 2026 года с Испанией (0:1), чем вратарь соперника Унай Симон за весь турнир. На счету Мартинеса в решающем матче 11 сейвов, тогда как у Симона за весь турнир — 10. Об этом сообщил OptaAnalyst в социальной сети Х.

Отметим, что Унай Симон был признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года. Голкипер пропустил только один мяч за восемь игр.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.