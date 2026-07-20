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Эмилиано Мартинес совершил больше сейвов в финале ЧМ, чем Унай Симон за весь турнир

Эмилиано Мартинес совершил больше сейвов в финале ЧМ, чем Унай Симон за весь турнир
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес совершил больше сейвов в финале чемпионата мира 2026 года с Испанией (0:1), чем вратарь соперника Унай Симон за весь турнир. На счету Мартинеса в решающем матче 11 сейвов, тогда как у Симона за весь турнир — 10. Об этом сообщил OptaAnalyst в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Отметим, что Унай Симон был признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года. Голкипер пропустил только один мяч за восемь игр.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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