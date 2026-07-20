«Ты всю неделю плакал». Отаменди предъявил Родри претензии после финала ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди предъявил претензии полузащитнику сборной Испании Родри (0:1) после финала ЧМ-2026.

«Ты всю неделю болтал и плакал, и это неправильно»,- приводит слова Отаменди Footmercato.

Напомним, после матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина на поле вспыхнула потасовка с участием защитника аргентинцев Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что аргентинец толкнул Эрика Гарсию во время потасовки после матча, к нему попытался подойти Гави. Аргентинец вскоре повалил Гави на газон, схватил его за манишку и нанёс удар.

В конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, после чего Паредес получил прямую красную карточку.