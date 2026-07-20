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«Ты всю неделю плакал». Отаменди предъявил Родри претензии после финала ЧМ-2026

«Ты всю неделю плакал». Отаменди предъявил Родри претензии после финала ЧМ-2026
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Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди предъявил претензии полузащитнику сборной Испании Родри (0:1) после финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Ты всю неделю болтал и плакал, и это неправильно»,- приводит слова Отаменди Footmercato.

Напомним, после матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина на поле вспыхнула потасовка с участием защитника аргентинцев Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что аргентинец толкнул Эрика Гарсию во время потасовки после матча, к нему попытался подойти Гави. Аргентинец вскоре повалил Гави на газон, схватил его за манишку и нанёс удар.

В конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, после чего Паредес получил прямую красную карточку.

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