«Как человека его уважать не буду». Бубнов — о поступке Месси в финале ЧМ-2026 с Испанией

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после проигранного Испании (0:1 д. вр.) финала чемпионата мира 2026 года. Экс-футболисту не понравился момент, когда аргентинец обратился к арбитру после того, как защитник испанцев Марк Кукурелья прикрыл рот во время разговора.

«Знаешь, что Месси хотел сделать? За это я его тоже перестал [уважать]. Как игрок — великий, но как человек — уже всё, я его уважать не буду. Кукурелья там идёт, ему говорит: «Пацана чуть не убили, чё вы?» И рот поправил.

А тот сразу к судье, чтобы его убрать. Ну это вообще. Это говорит о его слабости и беспомощности, и самое главное — человеческих качествах. Месси, я так думаю, — тихушник», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».