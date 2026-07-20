15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия осталась единственной страной, выигравшей ЧМ один раз

Англия осталась единственной страной, выигравшей ЧМ один раз
Комментарии

Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года со счётом 1:0 и стала чемпионом мира во второй раз. Таким образом, Англия осталась единственной страной, у которой одна победа на мировых первенствах. Англия выиграла чемпионат мира в 1966 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Победы на чемпионатах мира:

Бразилия — 5;
Германия, Италия — по 4;
Аргентина — 3;
Уругвай, Франция, Испания — 2;
Англия — 1.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android