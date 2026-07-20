Англия осталась единственной страной, выигравшей ЧМ один раз

Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года со счётом 1:0 и стала чемпионом мира во второй раз. Таким образом, Англия осталась единственной страной, у которой одна победа на мировых первенствах. Англия выиграла чемпионат мира в 1966 году.

Победы на чемпионатах мира:

Бразилия — 5;

Германия, Италия — по 4;

Аргентина — 3;

Уругвай, Франция, Испания — 2;

Англия — 1.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.