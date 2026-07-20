Паредес схватил Гарсию за горло во время потасовки после финала ЧМ Испания — Аргентина

Защитник сборной Аргентины Леандро Паредес был одним из зачинщиков потасовки после финала чемпионата мира 2026 со сборной Испании (0:1).

Аргентинский полузащитник Паредес толкнул испанского защитника Эрика Гарсию во время потасовки после матча. Хавбек Испании Гави вступился за соотечественника, после чего аргентинец повалил каталонца на газон схватил его за манишку и нанёс удар. Отмечается, что в конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, а Паредес получил красную карточку, которая уже ни на что не влияла. Эпизод попал в эфир телеэкранов.

Фото: Кадр из трансляции

Испания во второй раз в своей истории выиграла ЧМ.