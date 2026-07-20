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«Меня весь турнир критиковали». Торрес – о победном голе в ворота Аргентины в финале ЧМ

«Меня весь турнир критиковали». Торрес – о победном голе в ворота Аргентины в финале ЧМ
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу команды в финале ЧМ-2026 со сборной Аргентины (1:0). Торрес стал автором победного гола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Думаю, в итоге гол забили 47 миллионов человек, а не только те, кто здесь присутствует. Сегодня судьба была предначертана, нам суждено было победить. Сегодня мы далеко от своих болельщиков, но мы старались быть как можно ближе к ним.

«Финалы — это сложно, когда в команде соперника играет Месси, это, конечно, вызывает беспокойство, но мы всегда верили в себя и старались показать свой футбол, и я думаю, нам это снова удалось.

Огромное облегчение забить гол. Меня критиковали на протяжении всего турнира, но, как я уже говорил, судьба предначертана. Слава богу, он всегда дает мне силы продолжать, и в конце концов он дарует то, чего больше всего заслуживает»,- приводит слова Торреса BBC.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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