«Меня весь турнир критиковали». Торрес – о победном голе в ворота Аргентины в финале ЧМ

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу команды в финале ЧМ-2026 со сборной Аргентины (1:0). Торрес стал автором победного гола.

«Думаю, в итоге гол забили 47 миллионов человек, а не только те, кто здесь присутствует. Сегодня судьба была предначертана, нам суждено было победить. Сегодня мы далеко от своих болельщиков, но мы старались быть как можно ближе к ним.

«Финалы — это сложно, когда в команде соперника играет Месси, это, конечно, вызывает беспокойство, но мы всегда верили в себя и старались показать свой футбол, и я думаю, нам это снова удалось.

Огромное облегчение забить гол. Меня критиковали на протяжении всего турнира, но, как я уже говорил, судьба предначертана. Слава богу, он всегда дает мне силы продолжать, и в конце концов он дарует то, чего больше всего заслуживает»,- приводит слова Торреса BBC.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира.