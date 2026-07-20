Месси нанёс первый удар Аргентины по воротам Испании в финале ЧМ-2026 на 117-й минуте

Сборная Аргентины нанесла первый удар в сторону ворот национальной команды Испании (1:0) на 117-й минуте. Его автором стал нападающий Лионель Месси. Всего аргентинцы дважды ударили по воротам за матч, ни разу не попав в створ. Об этом сообщил OptaJohan в социальной сети Х.

Единственный гол забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.