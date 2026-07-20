Уэйн Руни высказался о победе сборной Испании на чемпионате мира

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о победе Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Многие из этих испанских футболистов выросли и прошли через всю систему вместе. Они выиграли и Евро, и чемпионат мира – особый момент, который эти игроки запомнят навсегда», — приводит слова Руни BBC.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Бронзовые медали достались Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.