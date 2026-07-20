Сборная Испании нанесла 12 ударов в створ ворот в финале ЧМ-2026, Аргентина — 0

Сборная Испании 12 раз пробила в створ ворот национальной команды Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года. Аргентинцы не смогли попасть в ворота соперника ни разу при двух ударах в целом. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х. Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол забил нападающий испанцев Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте. Показатель xG Испании составил 1,94, Аргентины — 0,2.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.