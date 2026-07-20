Скалони прокомментировал поражение сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение команды в финале ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Грустно. Но зная, что мы отдали все силы, мне есть что сказать о том, как мы сюда попали, но это того не стоит. Вечная благодарность этим ребятам, которые боролись до конца. Испания была лучше, это правда, но я сохраню прекрасные воспоминания. Это очень больно. Мы должны быть великолепны и в поражении. Мы показали, что умеем проигрывать, но это не значит, что мы забудем всё, что сделали, чтобы сюда попасть», — приводит слова Скалони Bolavip.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира.