Сергей Лазарев высказался о поражении Аргентины и Лионеля Месси в финале чемпионата мира

Музыкант Сергей Лазарев высказался о поражении сборной Аргентины от Испании (0:1 д. вр.) в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Ранее пользователи в соцсетях шутили о внешнем сходстве певца с капитаном аргентинцев Лионелем Месси.

«Ребят, сделал что мог. Теперь смело в тур! Пою я лучше, чем в футбол играю. Поэтому жду на концертах! Если серьёзно, то Месси всё равно легендарный! Но Испания была сегодня в огне, заслуженно победили», — написал Лазарев в соцсети.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Бронза достались Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.