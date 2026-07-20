Тренер сборной Аргентины высказался о Месси после финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем команды Лионеле Месси после ЧМ-2026. В финале турнира сборная Аргентины проиграла Испании со счётом 0:1.

«Ему 39 лет — это просто невероятно. С моей стороны здесь нечего добавить. Было совершенно ясно, что он будет играть до тех пор, пока сам не решит остановиться. Вся наша страна поддерживает его, и я надеюсь, что каждый гордится тем, чего он достиг, потому что это лучший футболист, который когда-либо выходил на поле», — приводит слова Скалони NBC Sports.

Месси на ЧМ-2026 принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.