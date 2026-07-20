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Луис де ла Фуэнте стал 22-м тренером в истории футбола, выигравший чемпионат мира

Луис де ла Фуэнте стал 22-м тренером в истории футбола, выигравший чемпионат мира
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал 22-м наставником, которому удалось выиграть чемпионат мира. В финальном матче ЧМ-2026 «Фурия Роха» обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Ранее до де ла Фуэнте титул завоёвывали Лионель Скалони (Аргентина, 2022), Дидье Дешам (Франция, 2018), Йоахим Лёв (Германия, 2014), Висенте дель Боске (Испания, 2010), Марчелло Липпи (Италия, 2006), Луис Фелипе Сколари (Бразилия, 2002), Эме Жаке (Франция, 1998), Карлос Алберто Паррейра (Бразилия, 1994), Франц Беккенбауэр (Германия, 1990), Карлос Билардо (Аргентина, 1986), Энцо Беарзот (Италия, 1982), Сезар Луис Менотти (Аргентина, 1978), Хельмут Шён (ФРГ, 1974), Марио Загалло (Бразилия, 1970), Альф Рамсей (Англия, 1966), Айморе Морейра (Бразилия, 1962), Висенте Феола (Бразилия, 1958), Зепп Хербергер (ФРГ, 1954), Хуан Лопес Фонтана (Уругвай, 1950), Витторио Поццо (Италия, 1934, 1938), Альберто Суппичи (Уругвай, 1930).

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

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