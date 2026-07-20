15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Европейские сборные ушли в отрыв от южноамериканских, выиграв ЧМ в 13-й раз

Европейские сборные ушли в отрыв от южноамериканских, выиграв ЧМ в 13-й раз
Комментарии

Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 и стала чемпионом мира 2026 года. Это 13-я победа европейских сборных на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Отметим, европейские сборные (13) ушли в отрыв от южноамериканских, которые взяли 10 трофеев мировых первенств. Команды других континентов никогда не брали титул.

Напомним, на счету Германии и Италии по четыре выигранных золота на ЧМ, Испания и Франция имеют по два трофея и ещё одну награду 60 лет назад завоевала Англия. Среди 10 южноамериканских трофеев ровно половина принадлежит Бразилии, трижды трофей брала Аргентина и ещё две награды на счету Уругвая.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Луис де ла Фуэнте стал 22-м тренером в истории футбола, выигравший чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android