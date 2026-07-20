Европейские сборные ушли в отрыв от южноамериканских, выиграв ЧМ в 13-й раз

Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 и стала чемпионом мира 2026 года. Это 13-я победа европейских сборных на мировых первенствах.

Отметим, европейские сборные (13) ушли в отрыв от южноамериканских, которые взяли 10 трофеев мировых первенств. Команды других континентов никогда не брали титул.

Напомним, на счету Германии и Италии по четыре выигранных золота на ЧМ, Испания и Франция имеют по два трофея и ещё одну награду 60 лет назад завоевала Англия. Среди 10 южноамериканских трофеев ровно половина принадлежит Бразилии, трижды трофей брала Аргентина и ещё две награды на счету Уругвая.