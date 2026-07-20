Смолов — о финале ЧМ: жалко Месси, но с такой игрой становиться чемпионами несправедливо

Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о победе Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Победила абсолютно заслуженно объективно самая сильная и самая сбалансированная команда этого чемпионата. Испанцы молодцы. Жалко Лионеля, жалко Аргентину, но с такой игрой, которую показали они в финале, становиться чемпионами мира абсолютно несправедливо и незаслуженно.

Так что Месси, спасибо. Аргентина, спасибо. Испанцы, с победой», — сказал Смолов в телеграм-канале.