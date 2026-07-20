15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов — о финале ЧМ: жалко Месси, но с такой игрой становиться чемпионами несправедливо

Смолов — о финале ЧМ: жалко Месси, но с такой игрой становиться чемпионами несправедливо
Комментарии

Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о победе Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Победила абсолютно заслуженно объективно самая сильная и самая сбалансированная команда этого чемпионата. Испанцы молодцы. Жалко Лионеля, жалко Аргентину, но с такой игрой, которую показали они в финале, становиться чемпионами мира абсолютно несправедливо и незаслуженно.

Так что Месси, спасибо. Аргентина, спасибо. Испанцы, с победой», — сказал Смолов в телеграм-канале.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android