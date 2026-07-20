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Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Аргентиной в финале ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Аргентиной в финале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над национальной командой Аргентины (1:0 д. вр.) в финальном матче чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я испытываю гордость за это поколение, которое выросло с этой идеей, сохраняло ей верность и развивало её. Эти футболисты продемонстрировали образец командной работы, были единым коллективом, это хорошие и великие игроки с выдающимся талантом. Я чувствую гордость. Эмоций много. С этим поколением игроков мы выиграли всё. Думаю, матч должен был завершиться значительно раньше. Сэйвы Мартинеса не позволили нам забить раньше, не дали открыть счёт до этого момента. Но это финал чемпионата мира, здесь приходится терпеть даже против десятерых соперников, и мы были готовы ко всему», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

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