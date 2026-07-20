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Кабо-Верде — единственная сборная на ЧМ-2026, в очных матчах с которой Испания не забила

Кабо-Верде — единственная сборная на ЧМ-2026, в очных матчах с которой Испания не забила
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Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Таким образом, сборная Кабо-Верде стала единственной командой, которой Испания не смогла забить по ходу турнира. 40-летний вратарь африканского коллектива Возинья отразил в очном матче группового этапа семь ударов в створ. Это был первый матч Испании на завершившемся престижнейшем соревновании сборных. После этого «Фурия Роха» последовательно победила в семи подряд матчах и забила во всех из них:

Испания — Саудовская Аравия — 4:0;
Испания — Уругвай — 1:0;
Испания — Австрия — 3:0;
Испания — Португалия — 1:0;
Испания — Бельгия — 2:1;
Испания — Франция — 2:0;
Испания — Аргентина — 1:0.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

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