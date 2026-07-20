«Нанёс два или три удара в лицо». Ширер – о драке Паредеса с игроками сборной Испании

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер раскритиковал защитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку после финала ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Паредес нанёс два или три мощных удара в лицо сопернику. Он действительно бросился на него. Такому нет места в футболе.

Мы знаем, насколько много это значит для аргентинцев и как тяжело им проигрывать. Но проигрывать тоже нужно уметь. Слишком часто мы видели подобное в исполнении сборной Аргентины. Их поведение после финального свистка было ужасным», — приводит слова Ширера Yahoo Sports.

После того как Леандро Паредес толкнул Эрика Гарсию во время потасовки после матча, к нему попытался подойти Гави. Аргентинец вскоре повалил Гави на газон, схватил его за манишку и нанёс удар.

В конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, после чего Паредес получил прямую красную карточку.