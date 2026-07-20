Ямаль обнимал Месси, Инфантино уводил Трампа. Фото победы Испании в финале ЧМ-2026

В ночь с 19 на 20 июля мск на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) состоялся финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Победу со счётом 1:0 в дополнительное время одержала национальная команда Испании. На 106-й минуте единственный гол в матче забил Ферран Торрес. К этому моменту сборная Аргентины играла в меньшинстве — на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Энцо Фернандес.

Лучшие фото финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина – в фотоподборке «Чемпионата».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира (впервые в 2010 году). Все призы для лучших игроков от Международной федерации футбола (ФИФА) получили испанцы: Унай Симон (вратарь), Пау Кубарси (лучший молодой игрок), Родри (лучший игрок).