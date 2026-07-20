Скалони назвал причины поражения сборной Аргентины в матче с Испанией в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о проблемах команды перед финалом ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Мы столкнулись с большим количеством неожиданных травм на ключевых позициях. Нам пришлось заменить трёх из четырёх защитников. Это не оправдание, но наши футболисты проделали огромную работу, чтобы подойти к этому матчу в максимально хорошем состоянии», — приводит слова Скалони NBC Sports.

На 90+3-й минуте сборная Аргентины осталась в меньшинстве: Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.