Хабиб Нурмагомедов оценил победу Испании над Аргентиной в финале и подвёл итоги ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«На самом деле на этом чемпионате мира Испания была лучшей. По игре их никто не обыграл, очень сбалансированная и сыгранная команда с очень хорошей скамейкой запасных.

Это чемпионат мира был интересный с очень яркими играми, хотя и финал выдался не таким ярким, но мы весь чемпионат запомним как яркое шоу с драматичными матчами», — написал Нурмагомедов в телеграм-канале.