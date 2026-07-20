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Хабиб Нурмагомедов оценил победу Испании над Аргентиной в финале и подвёл итоги ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов оценил победу Испании над Аргентиной в финале и подвёл итоги ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе Испании над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«На самом деле на этом чемпионате мира Испания была лучшей. По игре их никто не обыграл, очень сбалансированная и сыгранная команда с очень хорошей скамейкой запасных.

Это чемпионат мира был интересный с очень яркими играми, хотя и финал выдался не таким ярким, но мы весь чемпионат запомним как яркое шоу с драматичными матчами», — написал Нурмагомедов в телеграм-канале.

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