Месси высказался о поражении сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение командв в финале ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем всё, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — приводит слова Месси ESPN.

Месси на ЧМ-2026 принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи. Лучшим бомбардиром минувшего турнира стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (10).