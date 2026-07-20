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Месси высказался о поражении сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026

Месси высказался о поражении сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение командв в финале ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем всё, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — приводит слова Месси ESPN.

Месси на ЧМ-2026 принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи. Лучшим бомбардиром минувшего турнира стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (10).

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Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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