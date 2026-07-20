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Главный тренер сборной Аргентины Скалони расплакался на пресс-конференции

Главный тренер сборной Аргентины Скалони расплакался на пресс-конференции
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони расплакался во время послематчевой пресс-конференции. Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года южноамериканская команда проиграла Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я ранен! Я ранен душой. Простите», — заявил Скалони в слезах на пресс-конференции. Наставник никак не смог сдержать эмоций.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Это вторая победа Испании в истории ЧМ. Впервые брали титул на турнире в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

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