Главный тренер сборной Аргентины Скалони расплакался на пресс-конференции

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони расплакался во время послематчевой пресс-конференции. Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года южноамериканская команда проиграла Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

«Я ранен! Я ранен душой. Простите», — заявил Скалони в слезах на пресс-конференции. Наставник никак не смог сдержать эмоций.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Это вторая победа Испании в истории ЧМ. Впервые брали титул на турнире в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.