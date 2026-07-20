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Испания побила рекорд Италии по матчам без поражений, их серия длится с марта 2023-го

Испания побила рекорд Италии по матчам без поражений, их серия длится с марта 2023-го
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Сборная Испании продлила беспроигрышную серию в официальных встречах до 38 матчей и установила мировой рекорд, одолев Аргентину (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

В последний раз Испания проиграла в марте 2023 года. Во 2-м туре группы А отбора на чемпионат Европы — 2024 подопечные Луиса де Ла Фуэнте уступили Шотландии (0:2).

ЧЕ-2024 — квалификация . Группа A. 2-й тур
28 марта 2023, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 0
Испания
1:0 Мактоминей – 7'     2:0 Мактоминей – 51'    

Таким образом, испанцы побили рекорд по числу официальных игр без поражений подряд, который ранее принадлежал сборной Италии. В период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го итальянцы провели 37 встреч, ни разу не уступив.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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