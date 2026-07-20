Испания побила рекорд Италии по матчам без поражений, их серия длится с марта 2023-го

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию в официальных встречах до 38 матчей и установила мировой рекорд, одолев Аргентину (1:0 д. вр.) в финале чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

В последний раз Испания проиграла в марте 2023 года. Во 2-м туре группы А отбора на чемпионат Европы — 2024 подопечные Луиса де Ла Фуэнте уступили Шотландии (0:2).

Таким образом, испанцы побили рекорд по числу официальных игр без поражений подряд, который ранее принадлежал сборной Италии. В период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го итальянцы провели 37 встреч, ни разу не уступив.