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Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира XXI века

Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира XXI века
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Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира 2026 года, установив рекорд мировых первенств XXI века.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Таким образом, Испания — единственная сборная, выигравшая престижнейшее соревнование сборных дважды в XXI веке. Ранее «Фурия Роха» побеждала на ЧМ в 2010 году. В текущем столетии по разу брали титул Бразилия (2002), Италия (2006), Германия (2014), Франция (2018) и Аргентина (2022).

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

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