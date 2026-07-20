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Тренер сборной Аргентины высказался об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026 с Испанией

Тренер сборной Аргентины высказался об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026 с Испанией
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Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони высказался об удалении Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте матча финала ЧМ-2026 со сборной Испании. Фернандес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Что касается удаления Энцо, то, на мой взгляд, первой жёлтой карточки можно было избежать. Но что есть, то есть. Думаю, судья не собирался удалять его, показывая вторую жёлтую», — приводит слова Скалони NBC Sports.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.

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