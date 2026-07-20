Тренер сборной Аргентины высказался об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026 с Испанией

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони высказался об удалении Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте матча финала ЧМ-2026 со сборной Испании. Фернандес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.

«Что касается удаления Энцо, то, на мой взгляд, первой жёлтой карточки можно было избежать. Но что есть, то есть. Думаю, судья не собирался удалять его, показывая вторую жёлтую», — приводит слова Скалони NBC Sports.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.