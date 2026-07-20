Тони Кроос двумя словами отреагировал на чемпионский титул Испании на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о победе национальной команды Испании на чемпионате мира 2026 года. В финальном матче «Фурия Роха» с минимальным счётом 1:0 в дополнительное время переиграла аргентинскую национальную команду. Единственный мяч забил форвард Ферран Торрес с передачи вингера Нико Уильямса.

«Футбол победил», — написал Кроос на своей странице в соцсети X.

Это второй в истории Испании чемпионский титул на мировых первенствах. Впервые «Фурия Роха» стала чемпионом мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. Отметим, Германия завершила участие на турнире в 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).