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Тони Кроос двумя словами отреагировал на чемпионский титул Испании на ЧМ-2026

Тони Кроос двумя словами отреагировал на чемпионский титул Испании на ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о победе национальной команды Испании на чемпионате мира 2026 года. В финальном матче «Фурия Роха» с минимальным счётом 1:0 в дополнительное время переиграла аргентинскую национальную команду. Единственный мяч забил форвард Ферран Торрес с передачи вингера Нико Уильямса.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Футбол победил», — написал Кроос на своей странице в соцсети X.

Это второй в истории Испании чемпионский титул на мировых первенствах. Впервые «Фурия Роха» стала чемпионом мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. Отметим, Германия завершила участие на турнире в 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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