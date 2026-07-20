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Фото: Ямаль утешал Месси после поражения Аргентины от Испании в финале чемпионата мира

Фото: Ямаль утешал Месси после поражения Аргентины от Испании в финале чемпионата мира
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Форвард сборной Испании Ламин Ямаль утешал капитана Аргентины Лионеля Месси после поражения южноамериканцев (0:1) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

После финального свистка Ямаль подошёл к 39-летнему аргентинцу, который не смог сдержать слёз, и обнял его.

Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, которому удалось к 19 годам выиграть и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Месси упустил возможность защитить титул со сборной Аргентины и стать двукратным чемпионом мира.

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