Фото: Ямаль утешал Месси после поражения Аргентины от Испании в финале чемпионата мира

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль утешал капитана Аргентины Лионеля Месси после поражения южноамериканцев (0:1) в финале чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

После финального свистка Ямаль подошёл к 39-летнему аргентинцу, который не смог сдержать слёз, и обнял его.

Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, которому удалось к 19 годам выиграть и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Месси упустил возможность защитить титул со сборной Аргентины и стать двукратным чемпионом мира.