Ямаль установил возрастное достижение всех времён, выиграв Евро и ЧМ к 19 годам

Крайний нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 с национальной командой Аргентины (1:0 д. вр.) и установил возрастное достижение всех времён.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Ямаль — первый игрок в истории футбола, выигравший Евро (в 2024 году) и чемпионат мира (2026) к 19 годам.

Ямаль сыграл во всех восьми матчах завершившегося мирового первенства и отметился одним голом. На чемпионате Европы в Германии Ламин принял участие во всех семи встречах и отличившись также одним забитым мячом, но совершив четыре ассиста, включая голевой пас в матче за титул.