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Ямаль установил возрастное достижение всех времён, выиграв Евро и ЧМ к 19 годам

Ямаль установил возрастное достижение всех времён, выиграв Евро и ЧМ к 19 годам
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Крайний нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 с национальной командой Аргентины (1:0 д. вр.) и установил возрастное достижение всех времён.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Ямаль — первый игрок в истории футбола, выигравший Евро (в 2024 году) и чемпионат мира (2026) к 19 годам.

Ямаль сыграл во всех восьми матчах завершившегося мирового первенства и отметился одним голом. На чемпионате Европы в Германии Ламин принял участие во всех семи встречах и отличившись также одним забитым мячом, но совершив четыре ассиста, включая голевой пас в матче за титул.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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