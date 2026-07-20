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Аршавин обвинил Месси в поражении сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Аршавин обвинил Месси в поражении сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвёл команду в финале ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвёл команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером.
Вдевятером трудно оборонятся против любой команды, а тем более сборной Испании. Мне кажется это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти, — сказал Аршавин в эфире программы «Матч ТВ».

На 90+3-й минуте сборная Аргентины осталась в меньшинстве: Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.

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