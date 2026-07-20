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«Хочется плакать». Генич записал эмоциональное обращение после финала ЧМ, упомянув Месси

«Хочется плакать». Генич записал эмоциональное обращение после финала ЧМ, упомянув Месси
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Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич записал эмоциональное видеообращение после финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором Испания победила Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Константин комментировал данную встречу вместе с коллегой Романом Нагучевым.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Как будто нет слов. Сел голос. Хочется плакать, честно. Очень хочется плакать! Не потому, что выиграла Испания, а потому что для каждого есть какие-то цели в жизни, есть какие-то моменты, пики… И для комментатора чемпионата мира — финал — это веха. Я вообще без сил. Радуюсь за сборную Испании, но я когда видел слёзы Лионеля Месси прям хотелось разрыдаться. Вы меня простите, друзья, если что-то на этом чемпионате мира было не так. Скандалы, споры, интриги, расследования — всё это не по-настоящему. А чемпионы настоящие», — сказал Генич в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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