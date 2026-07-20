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Экс-игрок АПЛ рассказал, как сборной Испании удалось остановить Месси в финале ЧМ-2026

Экс-игрок АПЛ рассказал, как сборной Испании удалось остановить Месси в финале ЧМ-2026
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал, как сборной Испании удалось оставить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Все постоянно спрашивали: как остановить Месси? Нужно лишить его мяча и заставить его постоянно возвращаться назад. Именно это сегодня сделала Испания. Он подошёл к этому турниру, и был одним из лучших, если не лучшим игроком. Без мяча мы знаем, что он не так хорош, но то, как он способен вдохновлять людей, просто невероятно. Мы становимся свидетелями величия», — приводит слова Ричардса BBC.

На 90+3-й минуте сборная Аргентины осталась в меньшинстве: Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.

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