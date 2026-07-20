15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Аргентины обратился к сборной после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании

Президент Аргентины обратился к сборной после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании
Комментарии

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал благодарственный пост по случаю поражения аргентинской национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года от сборной Испании. Встреча завершилась со счётом 0:1 в дополнительное время, а победный мяч забил форвард Ферран Торрес.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Эта огромная благодарность для вас! Вы не сдавались до самого конца. Аргентина как всегда на высоте», — написал глава государства на странице в социальной сети Х.

Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. Испания завоевала второй титул на престижнейшем турнире сборных в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Хочется плакать». Генич записал эмоциональное обращение после финала ЧМ, упомянув Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android