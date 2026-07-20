«Тащил свою команду». Аршавин не согласен с выбором ФИФА лучшего игрока ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси должен был получить приз лучшему игроку чемпионата мира 2026 года, несмотря на поражение южноамериканской команды в финале мирового первенства от сборной Испании (0:1).

— Месси — лучший игрок турнира, несмотря на слабый финал?

— На мой взгляд, да. Он и по статистике лучше, тащил свою команду весь турнир. Одному ему было тяжело и он не смог провести финал на достойном уровне. А у испанцев не было настолько яркого футболиста. Было бы эпично. Если бы в 39 лет Месси стал лучшим игроком чемпионата мира, думаю, никто бы не расстроился, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

ФИФА выбрала лучшим футболистом турнира капитана сборной Испании Родри. На счету Месси восемь голов и четыре ассиста в восьми встречах ЧМ.