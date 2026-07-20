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«Тащил свою команду». Аршавин не согласен с выбором ФИФА лучшего игрока ЧМ-2026

«Тащил свою команду». Аршавин не согласен с выбором ФИФА лучшего игрока ЧМ-2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси должен был получить приз лучшему игроку чемпионата мира 2026 года, несмотря на поражение южноамериканской команды в финале мирового первенства от сборной Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Месси — лучший игрок турнира, несмотря на слабый финал?
— На мой взгляд, да. Он и по статистике лучше, тащил свою команду весь турнир. Одному ему было тяжело и он не смог провести финал на достойном уровне. А у испанцев не было настолько яркого футболиста. Было бы эпично. Если бы в 39 лет Месси стал лучшим игроком чемпионата мира, думаю, никто бы не расстроился, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

ФИФА выбрала лучшим футболистом турнира капитана сборной Испании Родри. На счету Месси восемь голов и четыре ассиста в восьми встречах ЧМ.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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