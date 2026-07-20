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Луис де ла Фуэнте раскрыл, что говорил испанцам перед и во время финала ЧМ с Аргентиной

Луис де ла Фуэнте раскрыл, что говорил испанцам перед и во время финала ЧМ с Аргентиной
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился деталями разговора с командой перед финальным матчем ЧМ-2026. Испанская сборная стала чемпионом мира, обыграв в решающей игре Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я сказал им: «Господа, у нас встреча с историей, и мы обязаны быть первыми»! После игры ряд футболистов поинтересовался следующими задачами для команды после титула. Я ответил, что матчи будут в сентябре. Нам предстоит завоевать ещё очень многое. А в дополнительное время я напомнил игрокам продолжать действовать так же, поскольку мы превосходили соперника», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Испания завоевала второй титул на престижнейшем турнире сборных в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году. Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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