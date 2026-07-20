Луис де ла Фуэнте раскрыл, что говорил испанцам перед и во время финала ЧМ с Аргентиной

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился деталями разговора с командой перед финальным матчем ЧМ-2026. Испанская сборная стала чемпионом мира, обыграв в решающей игре Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

«Я сказал им: «Господа, у нас встреча с историей, и мы обязаны быть первыми»! После игры ряд футболистов поинтересовался следующими задачами для команды после титула. Я ответил, что матчи будут в сентябре. Нам предстоит завоевать ещё очень многое. А в дополнительное время я напомнил игрокам продолжать действовать так же, поскольку мы превосходили соперника», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Испания завоевала второй титул на престижнейшем турнире сборных в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году. Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.