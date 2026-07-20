Льоренте высказался о молодых игроках сборной Испании после победы на ЧМ-2026

Футболист сборной Испании Маркос Льоренте высказался о победе над национальной командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«Некоторые молодые игроки в команде даже не осознают, что они делают: Пау, Ламин, Гави и Педри… И так лучше! Благодаря этому не было никакого напряжения, хотя мы играли в финале чемпионата мира!» — цитирует Льоренте журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.