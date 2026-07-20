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Аршавин объяснил, почему Испания была самой сильной командой на ЧМ-2026

Аршавин объяснил, почему Испания была самой сильной командой на ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об успехе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года, назвав её самой сильной командой турнира. Напомним, ранее испанцы победили Аргентину в финале мирового первенства со счётом 1:0 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Была ли сборная Испании самой сильной на турнире? Конечно же, да. Изначально казалось, что самой сильной командой была Франция, но испанцы в полуфинале обыграли их по делу (2:0). Испания заслужила, она — двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в XXI веке, поэтому это самая сильная команда», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Испания завоевала второй титул на престижнейшем турнире сборных в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году. На чемпионатах Европы испанцы побеждали в XXI веке трижды — в 2008-м, 2012-м и 2024-м.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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