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Батраков — о финале ЧМ-2026: давно так не расстраивался

Батраков — о финале ЧМ-2026: давно так не расстраивался
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Давно так не расстраивался. Понятно, что сборная Испании по делу выиграла. Но за Лионеля Месси мне грустно», — сказал Алексей Батраков в эфире телеканала «Матч ТВ».

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.

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