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Игрок сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ

Игрок сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу после финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, которому ассистировал Нико Уильямс.

Во время церемонии награждения Трамп вручал медали футболистам обеих команд. Когда очередь дошла до Ромеро, защитник прошёл мимо президента США, не пожав ему руку.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.

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