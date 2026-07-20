«Результат справедлив». Сергей Семак подвёл итоги финала ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«Ожидаемый финал. Очень осторожная игра со стороны обеих команд. Испания владела инициативой, много водила мяч, но острых моментов было по минимуму. Возможно, в самом начале матча несколько моментов могли вылиться в что‑то частично серьезное. Результат игры справедлив. Очень сложно что‑то создать в матче против такой сборной Испании. Командная игра выходит на первый уровень», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.