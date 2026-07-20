Андрей Шевченко отреагировал на исход финала ЧМ-2026

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2026.

После финального матча, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0, Шевченко опубликовал в соцсетях фотографию со стадиона. На игру он пришёл вместе со своим сыном Кристианом Шевченко, выступающим за молодёжные сборные Украины.

«Поздравляю сборную Испании с победой в финале чемпионата мира — 2026 по футболу!» — написал Шевченко в соцсети.

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории. Впервые команда выиграла чемпионат мира в 2010 году. Кроме того, испанцы подошли к этому успеху в статусе действующих чемпионов Европы — Евро-2024 также завершился их победой.

Очередь журналистов на финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина