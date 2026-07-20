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Андрей Шевченко отреагировал на исход финала ЧМ-2026

Андрей Шевченко отреагировал на исход финала ЧМ-2026
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

После финального матча, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0, Шевченко опубликовал в соцсетях фотографию со стадиона. На игру он пришёл вместе со своим сыном Кристианом Шевченко, выступающим за молодёжные сборные Украины.

«Поздравляю сборную Испании с победой в финале чемпионата мира — 2026 по футболу!» — написал Шевченко в соцсети.

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории. Впервые команда выиграла чемпионат мира в 2010 году. Кроме того, испанцы подошли к этому успеху в статусе действующих чемпионов Европы — Евро-2024 также завершился их победой.

Очередь журналистов на финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина

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