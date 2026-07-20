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Испания возглавил рейтинг ФИФА, Германия выбыла из топ-10. Россия сохранила позицию

Испания возглавил рейтинг ФИФА, Германия выбыла из топ-10. Россия сохранила позицию
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Сборная Испании вернула себе первую строчку в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Актуальная версия списка опубликована на сайте организации.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Это стало возможным после того, как испанцы стали двукратными чемпионами мира, взяв верх над командой Аргентины в финале ЧМ-2026 со счётом 1:0. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте обошла сборную Аргентины в рейтинге ФИФА. Третье место сохранили французы.

Отметим, сборная Мексики, добравшаяся до 1/8 финала чемпионата мира поднялась с 14-й строчки на 10-ю. Из топ-10 выпала Германия Сборная России осталась на 35-м месте.

Рейтинг ФИФА, версия от 20 июля:

1 (2). Испания — 1995,88.
2 (1). Аргентина — 1970,37.
3 (3). Франция — 1948,97.
4 (4). Англия — 1922,83.
5 (6). Бразилия — 1804,92.
6 (7). Марокко — 1803,99.
7 (5). Португалия — 1787,85.
8 (9). Бельгия — 1778,36.
9 (8). Нидерланды — 1775,54.
10 (14). Мексика — 1754,30...
...
35 (35). Россия — 1529,60.

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