Испания возглавил рейтинг ФИФА, Германия выбыла из топ-10. Россия сохранила позицию

Сборная Испании вернула себе первую строчку в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Актуальная версия списка опубликована на сайте организации.

Это стало возможным после того, как испанцы стали двукратными чемпионами мира, взяв верх над командой Аргентины в финале ЧМ-2026 со счётом 1:0. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте обошла сборную Аргентины в рейтинге ФИФА. Третье место сохранили французы.

Отметим, сборная Мексики, добравшаяся до 1/8 финала чемпионата мира поднялась с 14-й строчки на 10-ю. Из топ-10 выпала Германия Сборная России осталась на 35-м месте.

Рейтинг ФИФА, версия от 20 июля:

1 (2). Испания — 1995,88.

2 (1). Аргентина — 1970,37.

3 (3). Франция — 1948,97.

4 (4). Англия — 1922,83.

5 (6). Бразилия — 1804,92.

6 (7). Марокко — 1803,99.

7 (5). Португалия — 1787,85.

8 (9). Бельгия — 1778,36.

9 (8). Нидерланды — 1775,54.

10 (14). Мексика — 1754,30...

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35 (35). Россия — 1529,60.